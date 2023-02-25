Канада заявила, что поставит Украине еще четыре танка Leopard 2

Правительство Канады приняло решение передать украинским войскам еще четыре танка Leopard 2. Об этом заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы направим четыре дополнительных танка Leopard 2, а также бронированную ремонтно-эвакуационную машину Вооруженным силам Украины", - сказал он.

Помимо этого, Канада также направит на Украину 5 тыс. боеприпасов, добавил Трюдо.

Ранее сообщалось, что у канадской армии есть 112 танков Leopard, из которых 82 являются боевыми машинами, а остальные - тренировочными и вспомогательными. В январе канадские власти заявили, что передадут четыре находящихся на балансе Минобороны страны танка Leopard 2.