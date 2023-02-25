Байден направит $50 млн на помощь пострадавшим от землетрясений в Сирии и Турции

Президент США Джо Байден принял решение направить $50 млн из федерального Фонда чрезвычайной помощи беженцам и мигрантам пострадавшим в результате землетрясений в Сирии и Турции. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом меморандуме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что "считает важным для национальных интересов <...> предоставление помощи в размере не более $50 млн из фонда с целью удовлетворения непредвиденных неотложных потребностей беженцев и мигрантов, возникших в результате землетрясений в Турции и Сирии в феврале 2023 года, в том числе посредством взносов и другой помощи международным и неправительственным организациям для оказания гуманитарной помощи беженцам и внутренне перемещенным лицам, пострадавшим в результате землетрясений".

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.