Стало известно, почему Месси не спешит продлевать контракт с «ПСЖ»

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пока не может договориться с клубом о подписании нового контракта. Он не примет решения до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом сообщает Onze Mondial, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Как утверждает источник, аргентинец до сих пор не поставил подпись под новым соглашением из-за финансовых условий. Месси получает €38 млн в год после уплаты налогов и не намерен идти на снижение.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 11 забитых мячей и 10 результативных передач в 19 матчах чемпионата Франции. Еще 4+4 у аргентинца в шести матчах Лиги чемпионов.

Напомним, что Месси перебрался в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года. После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей и сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.