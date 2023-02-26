Три сухогруза доставят украинское продовольствие в Италию, Францию и Египет

Из портов Украины в субботу вышли три сухогруза с почти 70 тыс. тонн продовольствия, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным СКЦ, сухогруз Lady Ayana перевозит 14 068 тонн кукурузы и 11 939 тонн соевых бобов в Египет. Судно AK Halima доставит в Италию 11 755 тонн кукурузы и 11 209 тонн пшеницы, судно Eagle Trader переправит во Францию 20,2 тыс. тонн подсолнечного шрота.

"Общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 22 232 894 тонны. Общее число согласованных передвижений судов - 1 521", - говорится в сообщении.

В СКЦ отметили, что "было подано 103 заявки на участие в инициативе".