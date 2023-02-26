Саудовская Аравия выделит $410 млн на гуманитарную помощь Украине

Эр-Рияд принял решение выделить Киеву гуманитарную помощь на сумму $410 млн. Об этом заявил, выступая в воскресенье на пресс-конференции в Киеве, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляцию вел телеканал Al Ekhbariya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Королевство прилагает все усилия, чтобы облегчить страдания украинцев", - сказал саудовский министр. "Мы сосредоточены на том, чтобы облегчить последствия гуманитарного кризиса на Украине, поэтому король и наследный принц приняли решение направить в страну гуманитарную помощь на сумму $410 млн", - отметил он.

Как добавил глава МИД, Саудовская Аравия продолжает искать возможности мирного урегулирования кризиса на Украине. "Королевство заинтересовано в поддержке любых инициатив, которые будут способствовать снижению напряженности, а также достижению мира. <...> Мы продолжим работать со всеми сторонами [конфликта] для поиска возможностей урегулирования этого кризиса", - сказал он.

Кроме того, как передает телеканал Al Sharq, Эр-Рияд и Киев подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поставки нефтепродуктов на Украину.