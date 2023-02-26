Глава МИД Египта 27 февраля посетит Сирию и Турцию впервые за десятилетие

Глава МИД Египта Самех Шукри 27 февраля отправится с официальным визитом в Сирию и Турцию. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Ахмеда Абу Зейда, опубликованном в воскресенье на официальной странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению, Шукри намерен выразить "солидарность Египта с двумя странами и братскими народами в связи с произошедшим 6 февраля землетрясением, которое привело к большим потерям". "Ожидается, что министр иностранных дел на своих встречах в Сирии и Турции подтвердит готовность Египта оказывать помощь и содействие пострадавшим в охваченных бедствием районах двух стран", - сообщили в МИД.

Визит главы МИД Египта в эти страны станет первым за последнее десятилетие.