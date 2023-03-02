Министр обороны США на следующей неделе посетит Израиль с двухдневным визитом

Министр обороны США Ллойд Остин прибудет в Израиль 8 марта с двухдневным визитом в рамках усилий вашингтонской администрации по урегулированию ближневосточного конфликта. Об этом сообщил в среду портал Axios со ссылкой на свои источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Остин станет четвертым представителем администрации президента США Джо Байдена высокого ранга, посетившим Израиль с тех пор, как два месяца назад премьер-министром страны стал Биньямин Нетаньяху. За последние недели в Иерусалим нанесли визиты помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и директор ЦРУ Уильям Бернс.

Ожидается, что шеф Пентагона проведет переговоры с Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом, главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом, начальником Генштаба Герци Халеви.

В свою очередь, по данным Axios, израильский министр стратегического планирования Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби посетят Вашингтон в начале следующей недели с целью обсудить с американскими должностными лицами высокого ранга ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Они проведут переговоры с Салливаном, Блинкеном и другими официальными лицами.