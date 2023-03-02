В Афинах и Салониках молодежь устроила акции протеста в связи с катастрофой поезда

Греческая молодежь устроила в среду вечером акции протеста в Афинах и Салониках в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса, в которой погибли по меньшей мере 40 человек и десятки были ранены. Об этом сообщил телеканал Skai, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Афинах молодые люди сначала собрались у офиса итальянской железнодорожной компании Hellenic Train, которая осуществляет все пассажирские и грузовые перевозки в Греции. Пассажирский поезд этой компании столкнулся 1 марта при пока еще не проясненных официально обстоятельствах с грузовым поездом неподалеку от города Лариса. Группы от различных молодежных организаций провели митинг у офиса компании, они зажгли свечи и подняли черный транспарант. Однако отряды полицейского спецназа, применившие слезоточивый газ, оттеснили их от входа в офис.

В результате беспорядки переместились на улицы, примыкающие к центральной площади Синтагма (Конституции). По дороге протестующие подожгли мусорные баки. Полиция снова постаралась разогнать участников протеста, применив слезоточивый газ. По оценке газеты "Эфимерида тон синдактон", в акции на площади Синтагма у стен греческого парламента приняли участие примерно 2,5 тыс. человек.

Молодежь провела марш протеста в Салониках. Около 2 тыс. его участников прошли по центру города, а также побывали около нового железнодорожного вокзала Салоник, где оставили цветы в память о жертвах железнодорожной катастрофы.

В результате столкновения 1 марта утром пассажирского и грузового поездов в районе населенного пункта Эвангелизмос неподалеку от города Лариса погибли по меньшей мере 40 человек, большинство из которых юноши и девушки возрастом 20-30 лет. По оценкам, еще около 35 человек, включая машинистов двух поездов, числятся в числе пропавших без вести. В пассажирском поезде первоначально было примерно 350 человек. В больницах находятся 66 человек, из них шестеро - в реанимационных отделениях. Остальные не пострадали и их эвакуировали на автобусах в Салоники.