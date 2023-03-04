Ученые заявили о повышении в 2-3 раза рисков болезней сердца из-за постковидного синдрома

Медики из США выяснили, что перенесенный постковидный синдром сопровождается двух- и трехкратным увеличением вероятности развития аритмии и ишемического инсульта, а также коронарной и сердечной недостаточности, что вдвое повышает уровень смертности среди его бывших носителей. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале JAMA Health Forum, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проведенный нами анализ обширной базы историй болезней показывает, что частота развития болезней сердца в несколько раз повышается в первый год после того, как пациент перенес одну из форм постковидного синдрома. Это говорит о необходимости ведения особо тщательных наблюдений за состоянием сердца и легких среди данной группы пациентов", - говорится в исследовании.

Многие люди, перенесшие коронавирусную инфекцию в легкой или тяжелой форме, страдают в последующие несколько месяцев от постковидного синдрома. Он выражается в хронической усталости, выпадении волос, одышке и обострении хронических заболеваний, что, предположительно, связано с постоянно высокой активностью иммунной системы.

Группа американских медиков под руководством вице-президента американской страховой компании Elevance Health Андреи де Фриз заинтересовалась тем, насколько сильно постковидный синдром влияет на частоту развития различных заболеваний сердца и сосудов, потенциально способных вызвать тяжелые последствия для жизни бывшего носителя COVID-19.

Для получения подобных сведений де Фриз и ее коллеги подготовили обширную базу данных историй болезней клиентов их компании, которые обращались за помощью после диагностики у них различных форм постковидного синдрома. В общей сложности ученые собрали данные о жизни 13,4 тыс. носителей данного последствия развития COVID-19, а также они изучили 26,8 тыс. историй болезней пациентов, не заражавшихся коронавирусом.

Последующий анализ и сравнение этих данных показали, что даже успешно перенесенный постковидный синдром сопровождался значительным ростом вероятности развития различных тяжелых болезней сердца и сосудов. В частности, в первый год после постановки подобного диагноза его носители в 2,35 и 2,17 раза чаще страдали от аритмии и ишемических инсультов, а также на 78% и 97% чаще становились жертвами коронарной и сердечной недостаточности.

В дополнение к этому ученые обнаружили, что постковидный синдром повышал частоту развития астмы на 95%, а также хронической обструкционной болезни легких на 94% и утраивал вероятность появления тромбов в легочных артериях. Все это удваивало вероятность преждевременной гибели носителей данного последствия заражения SARS-CoV-2 в первый год после выявления постковидного синдрома.