Трюдо признал отсутствие прямых доказательств вмешательства Китая в канадские выборы

Канадские власти не располагают прямыми доказательствами участия китайских дипломатов или агентов влияния КНР во вмешательстве в канадские федеральные выборы. Об этом заявил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Каждый раз, когда [спецслужбы] нам предоставляли доказательства, мы действовали, если были представлены достоверные доказательства правонарушений со стороны иностранных агентов или официальных лиц [иностранных государств], - сказал премьер-министр, отвечая на вопрос о том, почему на фоне сообщений СМИ о якобы имевших место попытках вмешательства КНР в канадские выборы 2019 и 2021 годов власти за последние четыре года не выслали из страны ни одного китайского дипломата. - Отсутствие доказательств означает, что мы не предпринимаем каких-либо действий".

Трюдо добавил, что Канада является страной верховенства закона, поэтому "если мы не получим конкретных доказательств, мы не будем принимать меры".

Последние несколько недель в Канаде активно муссируется тема возможного вмешательства КНР в канадские парламентские выборы 2019 и 2021 годов. В частности, 17 февраля газета The Globe and Mai со ссылкой на данные Канадской службы безопасности и разведки сообщила, что Китай якобы разработал стратегию по вмешательству в федеральные выборы 2021 года. Она, в частности, предполагала такую поддержку кандидатов от Либеральной партии, чтобы обеспечить им победу, но лишь для формирования правительства меньшинства. В то же время Китай якобы делал все возможное, чтобы неудобные для него кандидаты от оппозиционной Консервативной партии не попали в парламент.