Румыния и Турция создадут рабочую группу по безопасности на Черном море

Румыния и Турция создают двустороннюю рабочую группу по безопасности на Черном море.

Как передает Trend, об этом сообщил глава румынского внешнеполитического ведомства Богдан Ауреску в телефонном разговоре государственному секретарю США Энтони Блинкену.

"Румынский министр иностранных дел информировал американского коллегу о своем предложении, одобренном турецким коллегой в декабре 2022 года, создать двустороннюю румыно-турецкую рабочую группу по безопасности на Черном море, которая находится в процессе организации, - указывается в сообщении, распространенном МИД Румынии. - Американская сторона дала высокую оценку этой инициативе".

В ходе беседы главы румынской и американской дипломатий обсудили "возможности укрепления стабильности в регионе Черного моря путем стратегического подхода, который <...> укрепил бы его статус значительного важного торгового и энергетического маршрута".

В этом контексте Ауреску, отмечается в сообщении МИД, "подчеркнул важность будущей стратегии США для Черного моря <...>, напомнив об оценках и идеях Румынии по этому вопросу, которые были переданы госсекретарю Блинкену в содержательном документе в ходе его визита в Бухарест в ноябре 2022 года".

Телефонный разговор Ауреску и Блинкена состоялся в рамках подготовки восьмого заседания Стратегического диалога между Румынией и США, которое пройдет в Бухаресте в марте этого года.