Избранный президент Чехии считает целесообразным ограничить президентство одним сроком

Избранный президент Чехии Петр Павел считает целесообразным ограничить пребывание на высшем государственном посту в республике одним пятилетним сроком. Заявление нового главы государства, инаугурация которого состоится в четверг, привел новостной портал novinky.cz, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, что было бы разумно, чтобы именно на этом посту [президента страны] человек находился в течение одного [пятилетнего] срока", - сказал Павел.

По его словам, внести поправки в чешскую конституцию, допускающие возможность переизбрания на второй пятилетний срок, было бы крайне сложно, но полезно для дела.

"Вполне логично, что, когда предусмотрена [возможность] двух мандатов, в течение первого президент может стараться проявить себя, чтобы быть переизбранным, а во время второго он [может расслабиться] и насладиться [им]. Знаю, что кому-то это может не понравиться, но думаю, что для полноценного выполнения [обязанностей] на этом посту пяти лет более чем достаточно", - отметил избранный президент.

Павел сменит в кресле главы государства Милоша Земана, который покидает этот пост после истечения срока второго пятилетнего мандата.