Представители США и ОПЕК проведут встречу до конца недели

Встреча представителей энергетических ведомств США и стран ОПЕК состоится до конца этой недели на полях энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне. Об этом сообщил источник на конференции, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

"Встречи представителей США и ОПЕК на конференции проходят на протяжении пяти лет, она также планируется и на этой неделе. Участие примут также представители ведущих американских энергетических компаний", - сказал собеседник.

Источник добавил, что в этом году на встрече главными темами станут ценообразование на рынке нефти, влияние на него потолка цен на российскую нефть, а также планы ОПЕК относительно объемов добычи. Встреча традиционно пройдет в закрытом режиме.

В заседании примут участие в том числе представители Саудовской Аравии и ОАЭ, уточнил собеседник.