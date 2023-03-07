Ущерб от землетрясений в Турции может превысить $100 млрд - ООН

Экономический ущерб, причиненный землетрясениями в Турции, оценивается в более 100 миллиардов долларов. Об этом сообщила постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Винтон отметила, что 2,7 миллиона жителей зоны бедствия в Турции были перемещены, разрушено около 600 тыс. построек или офисов.

«На сегодняшний день предполагается, что сумма ущерба, представленная правительством и поддерживаемая международными партнерами, превысит 100 миллиардов долларов», - сказала Винтон.

Представитель ПРООН в Турции сообщила, что восстановительные работы в зоне бедствия имеют решающее значение для возвращения жизни в нормальное русло. «Наше послание международному сообществу заключается в следующем - донести масштабы произошедшего бедсвия. Как сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сейчас самое время продемонстрировать щедрость Турции, которую эта страна на протяжении многих лет проявляла к сирийцам», - сказала Винтон.