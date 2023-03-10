Президент Финляндии заявил, что вступление страны в НАТО состоится до выборов в США

Окончательная ратификация вступления Финляндии в НАТО произойдет задолго до ближайших президентских выборов в США в 2024 году. Такое мнение высказал президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью телеканалу Bloomberg TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что наша заявка будет полностью ратифицирована до следующих выборов", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидает ли он сложностей с присоединением Финляндии к НАТО в случае, если Дональд Трамп снова станет президентом.

"Мы также должны иметь в виду, что хотя [предыдущий президент США Дональд] Трамп часто говорил, что Европа должна сама защищать себя, так же поступали и многие его предшественники", - добавил президент Финляндии.