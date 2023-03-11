Палата представителей США поддержала раскрытие разведданных о происхождении коронавируса

Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала предложение рассекретить данные американской разведки о происхождении COVID-19, сообщает AP. Соответствующий законопроект одобрили 419 депутатов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ранее его приняли сенаторы. Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

В законопроекте речь идет о разведданных об Уханьском институте вирусологии. Эти данные указывают на "возможные связи" между проведенными исследованиями и вспышкой COVID-19, отмечает агентство. В разведсообществе США нет единого мнения о происхождении коронавируса, случилось ли это в результате лабораторного инцидента или появилось естественным образом. Некоторые эксперты склоняются к тому, что истинную причину возникновения можно и не узнать вовсе.