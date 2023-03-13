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Представители России и ООН обсудят в Женеве ситуацию с выполнением зерновой сделки

В мире Материалы 13 марта 2023 03:31 (UTC +04:00)
Представители России и ООН обсудят в Женеве ситуацию с выполнением зерновой сделки

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Российская межведомственная делегация и представители ООН обсудят в понедельник в Женеве ход выполнения подписанного в июле прошлого года в Стамбуле пакета документов о поставках продовольствия и удобрений на мировой рынок.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, от ООН в консультациях примут участие глава Управления по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как стало известно ТАСС, встречи будут проходить во Дворце Наций, где расположена штаб-квартира женевского отделения ООН. Официальный представитель UNCTAD Катрин Юиссу сообщила ТАСС, что цель ООН состоит в том, чтобы "оправдать ожидания всех участников сделок, заключенных в июле 2022 года, и обеспечить продолжение курса, заданного в последние месяцы".

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