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КНДР сообщила о запуске двух баллистических ракет средней дальности

В мире Материалы 15 марта 2023 02:28 (UTC +04:00)
КНДР сообщила о запуске двух баллистических ракет средней дальности

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КНДР заявила, что во вторник произвела запуск двух баллистических ракет средней дальности. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что запущенные ракеты были класса "земля - земля".

Yonhap во вторник сообщал, что две баллистические ракеты малой дальности были запущены из района Чанён провинции Хванхэ-Намдо в КНДР в сторону Японского моря в период с 07:41 по 07:51 по местному времени. Как указывает агентство, ранее из этого района пуски баллистических ракет не фиксировались.

В понедельник Южная Корея и США начали совместные командно-штабные учения Freedom Shield. 12 марта КНДР в рамках учений запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын председательствовал на расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались в том числе средства военного сдерживания на фоне того, что "военные провокации США и Южной Кореи достигают пределов". В Пхеньяне подобные учения называют репетицией войны с народной республикой.

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