Парадокс по-армянски: «прозападный» Ереван в топ-3 рэнкинга союзников России

БАКУ /Trend/ - Армения, которая традиционно всегда пыталась сидеть сразу на двух стульях, в последнее время стремится показать себя в основном прозападной, хотя недавно опубликованный журналом The Economist индекс союзников России показывает обратное.

Так, в данном рэнкинге Армения занимает почетное второе место с 9 баллами, уступая только Беларуси, которая набрала 11 баллов. Тройку замыкает Кыргызстан (8 баллов).

Рэнкинг составлен на основе 11 показателей поддержки в трех областях: дипломатическая сфера, военная сфера и экономический, в том числе энергетический сектор.

Как отмечает издание, страны, набравшие самые высокие баллы, связаны с Россией главным образом политикой, историей и географией, например, Армения, Беларусь, Иран и Кыргызстан.

В частности, в статье The Economist подчеркивается, что Армения возмущена тем, что 3500 российских военнослужащих на ее территории не пришли ей на помощь во время войны с Азербайджаном в 2020 году.

«Армения отказалась принимать военные учения ОДКБ в этом году и теперь, похоже, подстраховывается, когда дело касается политических покровителей, пригласив миссию ЕС наблюдать за ситуацией на границе с Азербайджаном», - говорится в материале.

В составлении рэнкинга участвовали такие известные агентства, мозговые центры и организации, как CEIC Data, CSIS, Global Trade Tracker, IEA, IISS, IMF, Lowy Institute, Nature, Silverado Policy Accelerator, SIPRI, UN, UN Comtrade.

Очевидно, Армения, все же оставаясь верной своей традиции, опять ведет двойную игру, не понимая, что в конечном итоге сама же станет жертвой двуличной политики.