Страны G7 будут выступать за ужесточение регулирования криптоактивов

Страны Группы семи (G7) намереваются совместно продвигать вопрос необходимости ужесточения регулирования криптоактивов. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подчеркивается, что этот вопрос планируется отразить в совместном заявлении лидеров G7 по итогам предстоящего в мае в Хиросиме саммита. По данным источников агентства, на фоне наметившегося кризиса мировой банковской системы страны G7 считают необходимым выработать законодательную базу, направленную на защиту владельцев криптовактивов.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и 18-22 мая проведет саммит объединения в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся атомной бомбардировке.