Компартия Китая начинает массовые проверки на госпредприятиях и в спортивных организациях

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) начинает кампанию дисциплинарных проверок в государственных органах, на госпредприятиях и в спортивных организациях с целью выявления финансовых проблем и продолжения борьбы с коррупцией. Как сообщает агентство Xinhua, 15 групп инспекторов уже направлены на места, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это станет первым этапом дисциплинарных проверок, начатых ЦК КПК 20-го созыва, который затронет 30 централизованно управляемых государственных предприятий, 5 финансовых агентств и Главного управления спорта Китая. Усилия будут направлены на выявление "принципиальных противоречий и заметных проблем, препятствующих качественному развитию центральных государственных предприятий, решение заметных проблем в финансовом секторе, а также борьбу с коррупцией и глубокими институциональными проблемами в спорте".

Проверяющие группы будут работать в назначенных им подразделениях примерно в течение полутора или двух с половиной месяцев в зависимости от типа инспекции, которую они должны провести. Также будут открыты специальные телефонные линии и установлены ящики, посредством которых граждане смогут информировать соответствующие органы о случаях "нарушения дисциплины" партийными чиновниками.

Ряд китайских банковских учреждений и спортивных организаций, в частности связанных с футболом, были уличены в последние годы в серьезных нарушениях финансовой дисциплины и коррупции.