Товарооборот России и Китая в январе - марте вырос на 38,7%, до $53,84 млрд

Товарооборот России и Китая в январе - марте вырос в годовом исчислении на 38,7%, достигнув $53,84 млрд. Об этом сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за три месяца увеличился на 47,1% и составил около $24,07 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 32,6%, до $29,77 млрд.

Таким образом, положительное сальдо России за январь - март достигло $5,69 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года примерно на 7%.

Только за март объем торговли между двумя странами составил $20,06 млрд, увеличившись по сравнению с февралем примерно на 23%. Импорт из России вырос на 18%, до $11,02 млрд.

Основная часть стоимости ввозимых из РФ в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта из России - медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в РФ широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Товарооборот между РФ и Китаем в 2021 году вырос на 35,8%, достигнув $146,88 млрд. В 2022-м он увеличился на 29,3%, до рекордных $190 млрд.

По мнению посла России в КНР Игоря Моргулова, российско-китайский товарооборот в 2023 году должен достигнуть целевого показателя в $200 млрд и преодолеет его с большим запасом. Он напомнил, что Россия - "надежный поставщик углеводородов, ее сотрудничество с Китаем основано на взаимном уважении и выгоде".