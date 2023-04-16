Страны G7 условятся снизить на 50% выбросы в автомобильном секторе к 2035 году

Министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран Группы семи (G7) на встрече, которая стартовала 15 апреля в Саппоро, договорятся к 2035 году снизить на 50% объем парниковых выбросов в автомобильной сфере. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, выбросы должны быть снижены в сравнении с аналогичным показателем 2000 года. Главы ведомств также условятся добиться прекращения загрязнения окружающей среды пластиком к 2040 году, отмечает NHK.

Согласно информации газеты Nikkei, в совместное заявление по итогам встречи не будет включен пункт с информацией о точных сроках отказа от угольных электростанций из-за позиции японских властей. Токио испытывает трудности с внедрением возобновляемых источников энергии и перезапуском местных АЭС, в связи с чем продолжает зависеть от использования угольных электростанций.

Согласно информации Nikkei, по итогам переговоров министры договорятся нацелиться на обеспечение к 2030 году 150 млн кВт электроэнергии за счет ветрогенерации, что в семь раз больше по сравнению с показателем 2021 года. Страны G7 также в три раза повысят объемы электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями, до 1 млрд кВт.

Помимо этого, участники переговоров условятся выделить 1 трлн иен (около $7,4 млрд) на разработку минеральных ресурсов, используемых при создании батарей для электромобилей. Стороны на фоне глобального роста цен на энергоресурсы также заявят о допустимости инвестиций в предприятия по добыче природного газа. Кроме того, министры одобрят стратегию по выработке электроэнергии с помощью водорода и аммиака, инициативу по использованию которых активно продвигают власти Японии.

Переговоры министров по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран G7 в Саппоро завершатся в воскресенье.