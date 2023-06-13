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Цены на газ в Европе превысили $400 за 1 тыс. куб. м

В мире Материалы 13 июня 2023 20:08 (UTC +04:00)
Цены на газ в Европе превысили $400 за 1 тыс. куб. м

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БАКУ /Trend/ - Цена газа в Европе во вторник, согласно данным лондонской биржи ICE, достигла более $400 за 1 тыс. куб. м в ходе биржевых торгов. За день она выросла на более чем 16%. Июльский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднялся до $404 за 1 тыс. куб. м, что эквивалентно €36,16 за МВт∙ч, учитывая текущий обменный курс евро к доллару (цены на ICE представлены в евро за МВт∙ч).

СПГ-завод Hammerfest, принадлежащий компании Equinor и расположенный на севере Норвегии, был остановлен 31 мая из-за утечки газа. Завод обычно обеспечивает около 5% экспорта норвежского газа и поставляет 6,5 млрд куб. м в год.

Ожидается, что его работа будет возобновлена 14 июня, как указано в информации от норвежского газотранспортного оператора Gassco.

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