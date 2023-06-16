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Ракета-носитель Ariane 6 будет способна доставлять грузы на Луну

В мире Материалы 16 июня 2023 04:27 (UTC +04:00)
Ракета-носитель Ariane 6 будет способна доставлять грузы на Луну

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БАКУ /Trend/ - Директор компании-оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль заявил что новая европейская ракета-носитель Ariane 6 будет иметь возможность доставлять грузы на Луну.

Как передает Trend, он также отметил, что после некоторых модификаций ракета сможет использоваться для пилотируемых миссий. Компания планирует осуществлять до 12 запусков Ariane 6 в год, что вдвое превышает показатели предыдущей модели Ariane 5, эксплуатация которой заканчивается.

Исраэль пояснил, что высокая стоимость запусков Ariane 5 стала одной из причин принятия решения о прекращении ее эксплуатации, поскольку это снижает конкурентоспособность компании на мировом рынке космических полетов. В настоящее время Arianespace уже заключила 28 контрактов на запуски Ariane 6.

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