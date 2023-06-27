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Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о судоходстве по внутренним путям

В мире Материалы 27 июня 2023 01:51 (UTC +04:00)
Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о судоходстве по внутренним путям

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БАКУ /Trend/ - На основании закона, подписанного президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Белоруссия ратифицировала межправительственное соглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Соответствующий документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале, передает Trend.

Закон подтверждает ратификацию соглашения, подписанного между правительствами Республики Беларусь и Российской Федерации в Москве 28 декабря 2022 года. Ранее этот документ был принят и одобрен обеими палатами белорусского парламента.

Соглашение о судоходстве по внутренним водным путям определяет возможность для судов под флагами двух стран осуществлять судоходство между портами, расположенными на внутренних водных путях обоих государств, а также между этими портами и портами третьих государств в обоих направлениях. Более того, соглашение разрешает использование внутренних водных путей для транзитных перевозок.

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