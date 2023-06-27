Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о судоходстве по внутренним путям

БАКУ /Trend/ - На основании закона, подписанного президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Белоруссия ратифицировала межправительственное соглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Соответствующий документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале, передает Trend.

Закон подтверждает ратификацию соглашения, подписанного между правительствами Республики Беларусь и Российской Федерации в Москве 28 декабря 2022 года. Ранее этот документ был принят и одобрен обеими палатами белорусского парламента.

Соглашение о судоходстве по внутренним водным путям определяет возможность для судов под флагами двух стран осуществлять судоходство между портами, расположенными на внутренних водных путях обоих государств, а также между этими портами и портами третьих государств в обоих направлениях. Более того, соглашение разрешает использование внутренних водных путей для транзитных перевозок.