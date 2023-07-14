Президент Узбекистана отметил важность активного сотрудничества с Турцией

БАКУ /Trend/ - По информации пресс-службы президента Узбекистана, Шавката Мирзиёева, 13 июля состоялась встреча с делегацией Турецкой Республики, возглавляемой председателем Комитета по внешним связям Великого национального собрания (парламента) Фуатом Октаем, передает Trend.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития обширного стратегического партнерства и многогранных отношений между Узбекистаном и Турцией.

Отмечено, что турецкая сторона высоко оценивает и полностью поддерживает прагматичную политику президента Узбекистана, направленную на улучшение жизни населения и укрепление международного авторитета страны.

Основное внимание в ходе переговоров было уделено развитию межпарламентского обмена и укреплению парламентского контроля за реализацией принятых на высшем уровне решений. Президент Узбекистана выразил свое одобрение в отношении создания межпарламентских групп сотрудничества и разработки соответствующего плана работы.

Также была отмечена важность принятия согласованных мер по увеличению объемов взаимной торговли и расширению авиасообщения, а также продвижению перспективных инвестиционных проектов и проведению совместных культурно-гуманитарных мероприятий.