Россия открыла безвизовый туристический обмен с Китаем и Ираном

БАКУ /Trend/ - С 1 августа, Россия и Китай готовы на взаимной основе принимать группы туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах, передает Trend.

Кроме того, с этой же даты начинается безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.

С 6 февраля, Китай в экспериментальном режиме возобновил туристические поездки для организованных групп путешественников, включая поездки в Россию. 20 февраля пресс-служба Министерства экономического развития РФ сообщила, что соглашение между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках снова вступило в силу после временной приостановки из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Ираном было заключено 1 июля 2021 года.