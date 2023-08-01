Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Россия открыла безвизовый туристический обмен с Китаем и Ираном

В мире Материалы 1 августа 2023 02:12 (UTC +04:00)
Россия открыла безвизовый туристический обмен с Китаем и Ираном

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - С 1 августа, Россия и Китай готовы на взаимной основе принимать группы туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах, передает Trend.

Кроме того, с этой же даты начинается безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.

С 6 февраля, Китай в экспериментальном режиме возобновил туристические поездки для организованных групп путешественников, включая поездки в Россию. 20 февраля пресс-служба Министерства экономического развития РФ сообщила, что соглашение между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках снова вступило в силу после временной приостановки из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Ираном было заключено 1 июля 2021 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости