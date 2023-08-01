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Китай и Грузия объявили об установлении стратегического партнерства

В мире Материалы 1 августа 2023 04:05 (UTC +04:00)
Китай и Грузия объявили об установлении стратегического партнерства

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Власти Китая и Грузии объявили об установлении отношений стратегического партнерства между двумя странами, передает Trend.

Соответствующее решение было принято в ходе текущего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в КНР. Пекин и Тбилиси планируют наращивать как политическое взаимодействие, так и сотрудничество в области экономики, а также культуры.

"Стороны усилят координацию при решении международных вопросов, продолжат углублять двусторонние межгосударственные отношения, сообща обеспечивать мир, стабильность и развитие в регионе, а также во всем мире", - подчеркивается в заявлении.

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