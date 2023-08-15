Узбекистан и США намерены найти новые формы взаимодействия по Транскаспийскому коридору

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и США выразили намерение разработать новые формы сотрудничества в использовании Транскаспийского коридора, который связывает Китай, страны Закавказья и Европу. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Узбекистана, передает Trend.

Согласно данной информации, представители Министерства транспорта республики, агентства USAID и посольства США провели обсуждение по данной теме в Ташкенте.

"Стороны рассмотрели возможности развития интермодальных и мультимодальных трансграничных и транзитных транспортных услуг между странами Центральной Азии и Европейским союзом, а также обсудили создание новых форм сотрудничества в использовании Транскаспийского коридора," - сообщается в пресс-релизе.

В рамках встречи участники также подчеркнули ключевую роль этого транспортного пути в развитии международной торговли между Европой и Азией.