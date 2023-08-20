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Эрдоган и Орбан обсудили отношения Турции и Венгрии и евроинтеграцию Анкары

В мире Материалы 20 августа 2023 19:19 (UTC +04:00)
Эрдоган и Орбан обсудили отношения Турции и Венгрии и евроинтеграцию Анкары

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, провел встречу в Будапеште с премьер-министром Венгрии, Виктором Орбаном, где обсудили отношения между двумя странами, темы связанные с евроинтеграцией Турции и важные международные вопросы, передает Trend.

На переговорах наряду с отношениями между Турцией и Венгрией были рассмотрены вопросы полноправного членства в Европейском союзе Турции, региональные и международные проблемы

Эрдоган прибыл в Будапешт с однодневным визитом по приглашению Орбана, чтобы принять участие в торжествах, посвященных национальному празднику Венгрии - Дню святого Иштвана. В планах также стоят переговоры турецкого лидера с представителями нескольких стран, присутствующих в столице Венгрии.

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