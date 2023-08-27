США трансформируют золотодобывающую отрасль Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане состоялась встреча специалистов АО «НГМК» с представителями международной компании США Boston Consulting Group (BСG) по вопросам координации программы трансформации, передает Trend.

На встрече были обсуждены вопросы реализации программы трансформации АО «НГМК» и приоритетные направления трансформации.

Программа направлена на развитие сырьевой базы, повышение операционной эффективности основных производственных и вспомогательных процессов, широкое внедрение цифровизации, развитие инвестиционных процессов и оптимизацию проектных решений. Программа цифровой трансформации НГМК, состоящая из трех фаз, рассчитана до конца 2025 года, а подготовительные работы пройдут в текущем году.