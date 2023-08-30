Доля России во внешнеторговом обороте Узбекистана сократилась на 2%

БАКУ /Trend/ - Доля России во внешнеторговом обороте Узбекистана за январь-июль текущего года сократилась с 17,1% до 15,1%. Об этом сообщило Агентство по статистике при президенте Узбекистана, передает Trend.

"За январь-июль 2023 года доля России во внешнеторговом обороте Узбекистана сократилась с 17,1% до 15,1% или $5,271 млрд. При этом по итогам 2022 года она составляла 18,6%, РФ занимала первое место во внешнеторговом обороте Узбекистана", - говорится в сообщении.

За шесть месяцев текущего года объем экспорта из Узбекистана в Россию вырос на 5,3%, до $1,638 млрд. Таким образом, Россия остается основным экспортным направлением Узбекистана.