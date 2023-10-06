Путин назвал сроки начала поставок газа в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан начнутся с 7 октября.

Как передает Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, находящимся с визитом в России.

По его словам, в субботу совместно с Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым будет проведена торжественная церемония запуска.

"В рекордно короткие сроки и Узбекистан, и Россия, и Казахстан поработали и создали условия для таких поставок. В Узбекистан наш газ будет поступать транзитом через Казахстан, часть топлива будет подаваться и в Казахстан", - добавил Путин.

Он отметил, что это важный и взаимовыгодный проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности как Узбекистана, так и Казахстана.

Напомним, что ранее в этом году казахстанская национальная компания "QazaqGaz" и российский "Газпром" подписали соглашение о транспортировке российского природного газа в Узбекистан.