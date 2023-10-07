Тель-Авив постарается защитить своих граждан любым способом - израильский дипломат

БАКУ /Trend/ - Израиль постарается защитить своих граждан любыми способами и не боится масштабной кампании в Газе.

Об этом написал заместитель посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика - Йоав Бистрицкий в социальной сети "X" (Twitter), сообщает Trend.

Он отметил, что Израиль потребует от террористов заплатить сполна за содеянное и готов действовать надлежащим образом, пока не достигнет своих целей.

ХАМАС будет нести ответственность за эти события и последствия, говорится в публикации.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.