США начали поставки военной помощи Израилю

БАКУ /Trend/ - США начали поставлять Израилю военную помощь. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Trend.

"Мы ожидаем дополнительных запросов со стороны Израиля, и мы будем восполнять их нужды настолько быстро, насколько возможно", - сказал он.

Кирби добавил, что "первая партия дополнительных систем безопасности уже на пути в Израиль".

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.