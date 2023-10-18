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США закрывают консульство в турецкой Адане

В мире Материалы 18 октября 2023 21:55 (UTC +04:00)
США закрывают консульство в турецкой Адане

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - США закрывают свое консульство в турецкой Адане на неопределенный срок из-за протестов, сообщает посольство США в Анкаре, передает Trend.

"Консульство США в Адане будет закрыто для посетителей до следующего извещения. Граждане США могут перенести запись, и их обслужат в посольстве США в Анкаре.

Крупные демонстрации, связанные с событиями в Израиле и Газе, ожидаются по всей Турции в течение следующих нескольких недель. Протесты могут привести к закрытию дорог и нарушениям дорожного движения.

Сотрудникам правительства США в Турции дано указание свести к минимуму передвижения и избегать поездок в консульский округ консульства в Адане на юго-востоке Турции", - говорится в заявлении.

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