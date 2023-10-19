Байден обсудил с президентом Египта срочную доставку помощи в сектор Газа

БАКУ /Trend/ - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден в телефонном разговоре договорились о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Рафах" на долговременной основе, передает Trend.

Отмечается, что власти США и Египта будут координировать свои действия с международными организациями во главе с ООН.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.