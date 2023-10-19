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Премьер Великобритании посетит Израиль

В мире Материалы 19 октября 2023 05:43 (UTC +04:00)
Премьер Великобритании посетит Израиль

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Глава правительства Великобритании Риши Сунак 19 октября прибудет с визитом в Израиль, после чего посетит еще несколько стран региона, передает Trend.

У Сунака запланированы встречи с его израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и президентом страны Ицхаком Герцогом. Темами переговоров должны стать открытие границ сектора Газа для доставки гуманитарной помощи и способы избежать еще большего обострения ситуации в регионе.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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