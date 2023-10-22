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17 грузовиков с помощью для жителей Газы въехали в сектор из Египта

В мире Материалы 22 октября 2023 16:35 (UTC +04:00)
17 грузовиков с помощью для жителей Газы въехали в сектор из Египта

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - 17 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей палестинского сектора Газа проехали через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта с анклавом, передает Trend.

В их числе три грузовика Египетского общества Красного Полумесяца.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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