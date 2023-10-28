ГА ООН приняла внесенную Иорданией резолюцию по Ближнему Востоку

БАКУ /Trend/ - Генеральная Ассамблея ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке других государств, и внесена на рассмотрение Иорданией, передает Trend.

За документ проголосовали 120 стран, 14 выступили против, 45 воздержались.

Для принятия резолюции было необходимо большинство в две трети голосов от общего числа голосовавших.

Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию.

Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, а также беспрепятственной доставке гуманитарной помощи.