ХАМАС нанес очередной ракетный удар в направлении Тель-Авива

БАКУ /Trend/ - Боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» нанесло очередной ракетный удар по Тель-Авиву, говорится в Телеграм канале боевого крыла.

Позже боевое крыло ХАМАС сообщило о третьем за день ракетном ударе по Тель-Авиву.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.