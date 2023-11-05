Обнародовано число погибших в секторе Газа

БАКУ /Trend/ – Число погибших в секторе Газа превысило 9,7 тысяч человек.

Как передает Trend, информацию об этом распространило министерство здравоохранения сектора Газа.

Согласно информации, ранения получили 24 808 человек.

Отметим, что ранее сообщалось, что число раненых палестинцев в секторе Газа составляет 14 245 человек.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.