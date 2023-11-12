Более восьмисот грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в сектор Газа въехало более 850 грузовиков с гуманитарной помощью.

Как передает Trend, об этом сказал пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

Он отметил, что помощь доставляется не из Израиля, но страна содействует доставке гуманитарной помощи.

"В сектор Газа въезжает все больше грузовиков. На данный момент более 850 из них прибыли [в сектор Газа]", - сказал он.

По его словам, в сектор Газа доставлены продукты питания, медикаменты, оборудование для убежищ, палатки, временные дома и вода.