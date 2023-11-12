Обнародовано число погибших в секторе Газа

БАКУ /Trend/ – Число погибших в секторе Газа с 7 октября возросло до 11 078 человек, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов со ссылкой на министерство здравоохранения палестинского анклава, передает Trend.

Сообщается, что что число погибших в Газе палестинцев достигло 11 078 человек, из них 4 506 детей и 3 027 женщин.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Палестины, еще 2700 человек, в том числе 1500 детей, по-прежнему считаются пропавшими без вести. 27 490 палестинцев получили ранения.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.