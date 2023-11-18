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Пашинян признал, что Армения захватила в заложники двоих азербайджанцев

В мире Материалы 18 ноября 2023 17:36 (UTC +04:00)
Пашинян признал, что Армения захватила в заложники двоих азербайджанцев

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану «обменяться пленными» по принципу «всех на всех», передает в субботу Trend.

Этим заявлением он фактически открыто признал, что Армения удерживает в заложниках двоих азербайджанцев - Гусейна Ахундова и Агшина Бабирова.

Более того, премьер-министр Армении утверждает, что Ереван таким образом продолжает «поступательное движение к установлению мира с Баку».

Возвращаясь к вопросу пленных, напомним, что ранее из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на границе Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики с Арменией пропали без вести военнослужащие министерства обороны Азербайджана Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 года рождения) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 года рождения).

Позже стало известно о так называемом "судебном процессе" в Армении против взятых в плен Гусейна Ахундова и Агшина Бабирова, а также о том, что было принято так называемое "решение" об аресте Агшина Бабирова.

И сегодня Пашинян признался, что они все же пленные, ибо сейчас это ему на руку. Ведь Ереван хочет устроить торг, используя азербайджанцев, взятых в заложники.

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