Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

В Дублине начались антимигрантские протесты после нападения с ножом на детей (ФОТО/ВИДЕО)

В мире Материалы 24 ноября 2023 02:40 (UTC +04:00)
В Дублине начались антимигрантские протесты после нападения с ножом на детей (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В столице Ирландии Дублине произошло вооруженное нападение.

Как сообщает Trend, на троих малолетних детей и женщину напал неизвестный мужчина.

Инцидент произошел возле католической школы. В результате нападения трое детей, 30-летняя женщина и сам преступник получили ножевые ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницы Дублина.

К месту ЧП привлечены дополнительные силы полиции. Преступник задержан. О его мотивах пока ничего не известно. Позже в соцсетях разошлись данные о том, что на детей напал мигрант из Алжира

После данного инцидента в центре Дублина вспыхнули беспорядки и антимигрантские протесты.

В Дублине начались антимигрантские протесты после нападения с ножом на детей (ФОТО/ВИДЕО)
В Дублине начались антимигрантские протесты после нападения с ножом на детей (ФОТО/ВИДЕО)
В Дублине начались антимигрантские протесты после нападения с ножом на детей (ФОТО/ВИДЕО)
В Дублине начались антимигрантские протесты после нападения с ножом на детей (ФОТО/ВИДЕО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости