В Дублине начались антимигрантские протесты после нападения с ножом на детей (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В столице Ирландии Дублине произошло вооруженное нападение.

Как сообщает Trend, на троих малолетних детей и женщину напал неизвестный мужчина.

Инцидент произошел возле католической школы. В результате нападения трое детей, 30-летняя женщина и сам преступник получили ножевые ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницы Дублина.

К месту ЧП привлечены дополнительные силы полиции. Преступник задержан. О его мотивах пока ничего не известно. Позже в соцсетях разошлись данные о том, что на детей напал мигрант из Алжира

После данного инцидента в центре Дублина вспыхнули беспорядки и антимигрантские протесты.