Уганда будет продвигать меры по изменению климата в качестве очередного председателя ДН - Джудит Херд

ДУБАЙ /Trend/ - Уганда будет продвигать меры по изменению климата в качестве очередного председателя Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала журналистам представительница Уганды, победительница конкурса Miss Environment International Africa 2022 Джудит Херд.

"Уганда будет председательствовать в Движении неприсоединения после Азербайджана, и я надеюсь, что она примет меры против изменения климата",- подчеркнула она.

Херд упомянула, что она присутствует на показе мод в рамках COP28.

"Индустрия моды проделала большую работу по экологическому аспекту. Я родом из Уганды, где у нас много проблем из-за изменения климата и сегодня мы здесь, чтобы найти решение проблем, связанных с этим. Мы здесь также для того, чтобы поддержать молодых людей, а не только правительства, которые должны решать проблемы. Молодежь должна понять, что мода – это не только красота, но и борьба за мать-природу. Я хочу призвать молодых девушек заняться переработкой отходов", - отметила она.

Херд также добавила, что примет участие в COP29 в Азербайджане.

"Наш голос будет звучать везде, где проводиться такая конференция. Поэтому, я буду там", - сказала она.

Отметим, что Восточноевропейская региональная группа выбрала Азербайджан для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) о чем было официально объявлено 11 декабря в рамках конференции COP28 в Дубае. Проведение COP29 в Азербайджане запланировано на ноябрь 2024 года.

Напомним, что помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала примеру Армении и также сняла свою кандидатуру.

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