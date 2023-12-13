ГА ООН приняла резолюцию по Палестине с требованием прекращения огня

БАКУ /Trend/ - Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием немедленного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, передает Trend.

За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия, Бразилия, Иран, Испания, Канада, Китай, Куба, ОАЭ, Саудовская Аравия, Франция, Швейцария, Швеция. Против высказались 10 стран, в числе которых Австрия, Израиль, США, Чехия. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину.