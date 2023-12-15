США поддерживают продажу Турции истребителей F-16

БАКУ /Trend/ - Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома, Джон Кирби, подтвердил на пресс-конференции, что администрация США поддерживает продажу Турции истребителей F-16, передает Trend.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался в контексте программы модернизации F-16 для Турции.

Кирби также отметил, что президенты США и Турции, Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган, обсудили ситуацию в Газе, израильско-палестинский конфликт и вступление Швеции в НАТО в ходе телефонного разговора.