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США поддерживают продажу Турции истребителей F-16

В мире Материалы 15 декабря 2023 04:58 (UTC +04:00)
США поддерживают продажу Турции истребителей F-16

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома, Джон Кирби, подтвердил на пресс-конференции, что администрация США поддерживает продажу Турции истребителей F-16, передает Trend.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался в контексте программы модернизации F-16 для Турции.

Кирби также отметил, что президенты США и Турции, Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган, обсудили ситуацию в Газе, израильско-палестинский конфликт и вступление Швеции в НАТО в ходе телефонного разговора.

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